جامعية توظف تقنيات طب الأسنان في أعمالها الفنية

وظفت طالبة جامعية دراستها لطب الأسنان في تقنيات أعمالها الفنية التي قدمتها ضمن مشاركتها الحالية في فعالية شارع الفن بأبها ضمن فعاليات مهرجان “أبها يجمعنا”.

وقالت ندى محمد سالم (21 عاما) لوكالة الأنباء السعودية “واس” إن:

الفن رسالة إنسانية يمكن توظيفها في جميع المجالات ، ومنها المجالات التوعوية .

وأضافت: بحكم أنني أدرس طب الأسنان الذي تشكل فيه المهارات اليدوية مع التأهيل العلمي، أساس النجاح .

ركزت على تنفيذ أعمال فنية تستمد مادتها وفكرتها من مشكلات الأسنان وطرق المحافظة عليها .

حيث كانت أول أعمالي لوحة توعويه تمثل صورة أشعة لفك أسنان الطفل عند تواجد الاسنان اللبنية والدائمة معاً في الفك، وقد أخذت من وقتي قرابة الشهر .

وعن طرق تنظيم وقتها بين دراسة طب الأسنان وممارسة هوايتها الفنية.

تقول ندى: كوني طالبة طب أسنان أحاول جاهدهً أن انسق بين وقت فراغي القليل وحبي الشديد للفنون التشكيلية.

ولذلك أحرص على عرض أعمالي في مهرجانات مهمة تجذب لها آلاف الزوار مثل مهرجان “أبها يجمعنا “.

الذي خصص فعالية رائعة لنا كمبتدئين في مسيرتنا الفنية وهي فعالية ” شارع الفن” الذي يقع في حدود قرية المفتاحة.

التي اشتهرت عربيا بمراسمها الفنية ، كذلك أتيحت لي فرصة للمشاركة في فعاليات “حكايا مسك” بمنطقة تبوك.

وقد وحزت على المركز الثالث بالأولمبياد الثقافي لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد.

وهي كلها بدايات أطمح من خلالها لتطوير مواهبي والاستفادة من آراء وخبرات التشكيليين والتشكيليات أصحاب الخبرات الكبيرة.

إضافة إلى الجمهور المتذوق للفن والمحب للأبداع ، وهم كثر جدا كما لمست ولمس جميع المشاركين في شارع الفن على مدار الدورتين اللتين أقيمتا هذا العام والعام المنصرم .

وتتنوع أعمال ندى سالم بين العمل التشكيلي والحرفي.

حيث تنحو معظم أعمالها باتجاه الرسم بـ” الاكريلك” وهي نوع من الألياف الصناعية متعددة الألوان .

كذلك ظهرت لها أعمال نفذت من خلال الرسم بالحرق على الخشب.

ومن أبرز أعمالها الفنية تنفيذ عمل لقوله تعالى ( نصر من الله وفتح قريب ) مكتوبة بالمسامير والنحاس.

الجدير ذكره أن توظيف المفاهيم الطبية في الأعمال الفنية ظهر في أعمال بعض الفنانين السعوديين “الأطباء”.

مثل الفنان أحمد ماطر الذي اشتهر عمله الفني ” اضاءات” من خلال استخدام الأشعة السينية في تنفيذه .

وعرض في عدد من المعارض الدولية وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا.