(جبل عمر) تحصد جائزة أفضل هيكل تمويل إسلامي في المملكة

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جدة ــ أحمد شرف الدين

‎حصلت شركة جبل عمر للتطوير على جائزة أفضل هيكل تمويل إسلامي في المملكة، من مؤسسة أنباء التمويل الاسلامي، وقد تم تكريم الشركة في احتفالية كبرى في دبي، شارك فيها عدد من كبريات الشركات العقارية والبنوك ومؤسسات التمويل والصيرفة . ‎

وقد تسلم درع التكريم الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف من مؤسسة أنباء التمويل الاسلامي، بحضور رئيس قطاع الاستثمار والتطوير بشركة جبل عمر فيصل شاكر، ومدير إدارة الخزينة سالم كعكي …

وقد عبر الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف عن سعادته بهذا التكريم، معربا عن شكره وتقديره لمؤسسة أنباء التمويل الاسلامي على حياديتها في تقييم الشركات، واختيار جبل عمر لتكون الأفضل على مستوى المملكة في هيكلة التمويل الإسلامي .

‎وأوضح أن حصول شركة جبل عمر للتطوير على هذه الجائزة يأتي تأكيدا على التزام الشركة بتأمين احتياجاتها من الهيكلة التمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية ، مشيرا إلى أن جبل عمر تدير تدفقاتها المالية وفق استراتيجية واضحة تتوافق مع أسس ومعايير التمويل الإسلامي ، مؤكدا أن جبل عمر تتحرك وفق رؤية شاملة لتطوير مشاريعها وتشغيلها بالتعاون مع كبريات الشركات في العالم؛ ومنها كونراد، هيلتون، حياة ريجينسي، ماريوت، وأخيرا فورسيزونز.

وأضاف: إن جبل عمر مستمرة في تحقيق رؤيتها وفق أعلى المعايير الدولية، والاستفادة من كافة مشاريعها وتحقيق قيم مضافة من كل جانب في المشروع، بما ينعكس إيجابا على الشركة وعلى أدائها…

الجدير بالذكر أن سجل شركة جبل عمر للتطوير بات حافلا بتحقيق عدة جوائز محلية وإقليمية ، حيث حصدت الشركة مؤخرا مراكز متقدمة؛ منها على سبيل المثال وليس الحصر حصول الشركة على جائزة فوربس الشرق الأوسط للتميز في القطاع العقاري، وغيرها من الجوائر الأخرى .