جثمان (متوفى) ينقذ 4 أحياء

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تبوك – البلاد

أنقذ شاب باكستاني متوفى دماغيًّا في مستشفى الملك خالد بتبوك، حياة أربعة مرضى بالرياض كانوا في حاجة ماسة لزراعة كبد وكلى وقلب.

وقال المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني، إن فريقًا طبيًّا من المركز السعودي لزراعة الأعضاء نجح في إجراء عمليات نقل وزراعة أعضاء لأربعة مرضى بالرياض بعد نقلها من باكستاني (25 عامًا) كان قد توفى دماغيًّا إثر سقوطه من مكان مرتفع.

وأكد العمراني، أن عمليات الجراحة ونقل الأعضاء من الباكستاني جاءت بعد التأكد من وفاته، وإخطار ذويه وشرح الحالة لهم، وتوقيعهم على إقرار كتابي بالموافقة.

وأضاف المتحدث، أن العمليات الجراحية التي أُجريت انتهت بنجاح تام، وتضمنت عمليات نقل وزراعة للمرضى الأربعة الذين كانوا في حاجة ماسة لزراعة كبد وكلى وقلب.