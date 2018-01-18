“جدة الاقتصادية” ترسي عقد تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع “برج جدة” و”مدينة شركة جدة الاقتصادية” بقيمة 620 مليون ريال

أرست شركة جدة الاقتصادية عقد تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع برج جدة ومشروع مدينة جدة الاقتصادية على شركة الفوزان للمقاولات العامة بقيمة 620 مليون ريال على أن تنتهي من تنفيذها خلال 12 شهراً.

وحسب بيان لشركة المملكة القابضة، وقع العقد المهندس طلال بن ابراهيم الميمان عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية المطورة للمشروع نيابة عن الشركاء بما فيهم شركة المملكة القابضة أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع.

وتمت مراسم التوقيع اليوم الأربعاء 17 يناير 2018م في مقر شركة المملكة القابضة بالرياض بحضور كل من:

صالح الحناكي الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للأستثمار وسلطان القصير- مدير الصندوق ومحمد العيسى – نائب مدير الصندوق.

وطارق الفوزان – الرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة.

وعبد المحسن الجهيمي – الرئيس التنفيذي لشركة السابق للأستثمار ومنيب حمود الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية.

وبهذه المناسبة قال الميمان إن هذا العقد يعد من أكبر العقود المبرمة للبنية التحتية لمشروع خاص في المملكة العربية السعودية.

وتوقيع مشروع البنية التحتية يفتح مجال الاستثمار للجميع في مدينة جدة الإقتصادية.

شركة جدة الاقتصادية ترسي عقد تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع #برج_جدة ومشروع مدينة جدة الاقتصادية بقيمة 620 مليون ريالhttps://t.co/388tsh9jbS pic.twitter.com/lCVbw2m8YR — مشاريع السعودية (@SaudiProject) January 17, 2018

من جهته قال منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الإقتصادية إن:

بدء تنفيذ البنية التحتية المتطورة والذكية يعتبر خطوة أساسية لهذا المشروع العالمي.

وإن مكونات المشروع تسير حسب الجدول الزمني المحدد لكل منها.

مبينا أنه في غضون بضعة أشهر ستكون قطع الأراضي جاهزة للتطوير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين بكامل الخدمات المباشرة والخدمات المساندة.

وكانت شركة جدة الاقتصادية، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة في منطقة شمال أبحر:

قد وقعت مع شركة الإنماء للاستثمار التابعة لـ”مصرف الإنماء” اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال مدفوع بالكامل، تحت مسمى “صندوق الإنماء جدة الاقتصادية” بهدف لتطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية واستكمال إنشاء برج جدة.

ويأتي مشروع “برج جدة” ضمن مشروع مدينة جدة الاقتصادية والتي تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع، مملوك لشركة “جدة الاقتصادية”.

المملوكة لكل من شركة المملكة القابضة بنسبة 33.35 % وشركة أبرار العالمية القابضة بنسبة 33.35 % التي يمثلها سموأل بخش.

وعبد الرحمن حسن شربتلي بنسبة 16.67 % ومجموعة بن لادن السعودية المحدودة بنسبة 16.63%.

ومن المتوقع أن يتجاوز ارتفاع “برج جدة” الألف متر عند اكتماله ليصبح أعلى برج في العالم بدلا من برج خليفة في دبي الأعلى في العالم حاليًا.