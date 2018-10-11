جدة تحتضن أضخم المؤتمرات الدولية للتوعية بسرطان الثدي

تحتضن محافظة جدة يومي الجمعة والسبت ، المؤتمر الدولي العاشر لسرطان الثدي والذي يعتبر من أضخم المؤتمرات في الشرق الأوسط والذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثلة بمركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل للأورام بالتعاون مع الجمعية السعودية للأورام وخدمات التوعية الصحية، بفندق الإنتركونتينينتال .

ويستهدف المؤتمر الأطباء والجراحين والصيادلة وفني الأشعة والتمريض، ويستقطب ما يقارب 2000 مشارك من مختلف القطاعات الصحية بالمملكة، كما يحاضر فيه نخبة من المتحدثين العالميين الرواد الذين يتمتعون بسمعة عالية جداً ويعتبرون من قادة وأعلام علم الأورام في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية – انجلترا- إيطاليا – سويسرا – فرنسا

من جهته أوضح الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي رئيس اللجنة العلمية أن التوعية تتمثل بالكشف المبكر على الورم عن طريق اتباع النصائح والارشادات الطبية التي تحث على عمل الفحص الذاتي الشهري للثدي، الفحص السريري، وإجراء الماموجرام سنوياً للسيدات ذات المعدل العادي ابتداءً من سن الأربعين، والتعرف على الحالة الصحية الطبيعية للثدي لكي تتمكن السيدة من معرفة ما هو غير طبيعي لا سمح الله والحرص على اتباع نمط وأسلوب حياة صحي يتمثل في المحافظة على الوزن المثالي والصحي للجسم والتغذية الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

يشار إلي أن فعاليات الحملة السنوية التوعوية لسرطان الثدي قد انطلقت في الأول من أكتوبر والتي ستستمر حتى 31 أكتوبر 2018م تحت شعار “فحصك الأن … يعطيك الأمان”، حيث بدأ مركز الأميرة نورة للأورام حملته التوعوية لهذا الداء منذ وقت مبكر وقد شملت الفعاليات تنظيم معرض تثقيفي بمركز العيادات الخارجية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية شاركت فيه الجهات ذات العلاقة وجمعية زهرة لسرطان الثدي، كما تم تنظيم يوم توعوي للسيدات للتعرف على طرق الوقاية من هذا الداء والإجابة على تساؤلات الفحص السريري وإجراء الماموجرام والفحص الذاتي الشهري للثدي.

كما تشمل الفعاليات خلال شهر أكتوبر معرض توعوي بمركز السلام مول يوم 19 أكتوبر 2018م ومركز الياسمين مول يوم 26 أوكتوبر 2018م تشارك فيه الجهات المتخصصة في أمراض سرطان الثدي والمؤسسات التوعوية الخاصة بهذا المرض وذلك لتوعية فئات المجتمع بهذا الداء.