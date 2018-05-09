جدة تحتضن ملتقى الجماهير الثاني اليوم

جدة ـ البلاد

تنطلق اليوم في جدة فعاليات ملتقى جماهير الأندية السعودية الثاني، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بوكالة شؤون الشباب، ويستمر ثلاثة أيام.

وسيشهد الملتقى مشاركة 160 مشجعًا يمثلون جماهير الأندية المشاركة في الدوري السعودي بواقع 10 مشجعين من كل نادٍ، وسيقام حفل تعارف بين جماهير الفرق المشاركة في أول أيام هذه الفعاليات، ومن ثم لقاء مفتوح مع نجوم المنتخب السعودي، الذي شارك في مونديال كأس العالم عام 94،

ثم سيشاهد الحضور المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني مع شقيقه الجزائري، ضمن تحضيرات الأخضر الحالية للمشاركة في مونديال روسيا 2018، حيث تم إعداد مسرح ضخم على البحر ستعرض عليه بعض الفعاليات المصاحبة للملتقى. الجدير بالذكر أن النسخة الأولى أقيمت في الرياض بمشاركة140 مشجعًا،

وشهدت نجاحًا منقطع النظير بسبب تنوع الفعاليات ومشاركات محاضرين عرب وأوروبيين، فضلًا عن اللقاءات المفتوحة التي جمعت بين المسؤولين والجماهير.