“جدة” تستضيف مؤتمر “قادة قمة إدارة المرافق” .. الأحد المقبل

أكملت مدينة جدة استعداداتها لاستضافة مؤتمر إدارة المرافق والمنشآت 2018 الذي ينطلق في الفترة ما بين 14 إلى 16 يناير 2018 وذلك بمركز جدة للفعاليات والمؤتمرات ، بالتزامن مع افتتاح “المعرض السعودي للتنظيف وإف إم إكسبو السعودية FM EXPO Saudi وSaudi Clean Expo”، بعد النجاح الذي حققه المؤتمر العام الماضي، في إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل تكلفة إدارة المرافق في المملكة.

وأفاد “ناثان وو” مدير “FM EXPO Saudi وSaudi Clean Expo” إن سوق إدارة المرافق بالمملكة يتمتع بإمكانات هائلة ويشهد انتشاراً كبيراً، و” قمة قادة إدارة المرافق”؛ ستقدم أفضل الممارسات العالمية ورؤية مستقبلية حول تطور القطاع في المملكة، كما ستلقي الضوء على فرص المشاريع الكُبرى لقطاع إدارة المرافق.

وتستهل القمة القسم الأول من فعالياتها بكلمة حول “اتجاهات السوق الكلي وآخر مستجداته”، للتعريف بسوق إدارة المرافق في المملكة، وأهم الأهداف الواردة في رؤية المملكة ۲٠٣٠، وآثار السياسة واللوائح التنظيمية الجديدة للبناء على قطاع إدارة المرافق، وستُعرض آخر مستجدات استخدام النظام الآلي والاتصال بالإنترنت في المباني.

ويشتمل القسم الثاني من القمة، “جلسات تسليط الأضواء”، التي تلقي نظرة على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والضيافة والمواصلات بالمملكة، وتعرض دراسات حالة لمشاريع إدارة المرافق الحديثة ومعلومات حول فرص التعاقد في البلاد.

وفي إطار جلسات تسليط الأضواء، سيتولى مناقشة موضوع قطاع التعليم عبد العزيز العمير، نائب رئيس إدارة المرافق في شركة “تطوير” للمباني، المتخصصة في توفير استراتيجيات إدارة المرافق والتي تتعامل مع 30 ألف مدرسة في المملكة، وسيتحدث الدكتور فاتح مهمت جول، الرئيس التشغيلي في مستشفى فقيه الجامعي، عن التقنيات العالمية في قطاع إدارة المرافق بالمستشفيات السعودية.

وسيقدم الحدث ورش عمل مجانية معتمدة للتطوير المهني المستمر، على مدار الأيام الثلاثة، ستتناول موضوعات ذات صلة بالقطاع مثل؛ إنترنت الأشياء والخصخصة وضريبة القيمة المضافة.

وسيحضر المؤتمر أكثر من ۱٥٠٠ متخصص في القطاع من أنحاء المنطقة، وسيحظى بدعم الراعي البلاتيني” أدفانسد إنتجريتد سرفيسز”، وراعي القمة شركة “مساندة”، والمؤسسة الداعمة جمعية “الشرق الأوسط لإدارة المرافق” وجمعية “الشرق الأوسط للخدمات الاستشارية”، وتنظم الحدث “دي إم جي إيفنتس الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا “وشركة “الميس العربية”.