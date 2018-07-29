جدة تستضيف نهائي السوبر العالمي للملاكمة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة ، استضافة المملكة لنهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة ، يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر 2018، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي سيجمع بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفز وكالم سميث لفئة الوزن المتوسط .

ويأتي استضافة النهائي الكبير بعد توقيع معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع شركة “كوموسا” المنظمة للبطولة، ضمن حزمة من الاتفاقيات التي وقعها معاليه في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي، تستضيف بموجبها المملكة نهائي السوبر العالمي للملاكمة .

من جانبه، عبر رئيس شركة “كوموسا” كال ساويرلاند عن سعادته باستضافة المملكة هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، وقال: “تملك المملكة العربية السعودية مقومات كبيرة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ونحن سعداء بإقامة هذا النزال في منطقة الشرق الأوسط ، حيث يملك الملاكم العالمي الشهير محمد علي كلاي شهرة واسعة لدى الأوساط الرياضية العاشقة لهذه اللعبة” .

وأضاف ساويرلاند: “النزال بين الملاكمين جروفز وسميث سيكون قوياً ومثيراً ، لما يملكانه من قوة ومهارات جعلتهما طرفين لهذا النهائي، وأعتقد أن الجميع سيحظى بمتابعة ممتعة لهذا اللقاء”.

وكان طرفا النهائي قد وصلا لهذه المواجهة الحاسمة بعد أن خاضا عدة نزالات في يوليو العام الماضي في “درافت جالا” بموناكو الفرنسية، إذ وصل جورج جروفز بعد تغلبه على مواطنيه جيمي كوكس، وكريس يوبانك في ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي، فيما تأهل البريطاني الآخر كالم سميث بعد تغلبه على السويدي إيريك سكوقلند، والهولندي نيكي هولزكين في الأدوار ذاتها .

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة نجحت في تنظيم وإقامة العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية ، مثل بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج ، وسباق الأبطال للسيارات ، وماراثون الرياض الدولي، وبطولة المملكة للبلوت ، وبطولة الرياضات الإلكترونية، ومنافسات أعظم رويال رامبل WWE، والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة، والبطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة .