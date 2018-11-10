جدة تشهد إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للقهوة

جدة- البلاد

شهدت محافظة جدة أمس إطلاق فعاليات الدورة الرابعة للأسبوع العالمي للقهوة بحضور أكثر من 2000 شخص من العوائل والمهتمين بصناعة القهوة والمستثمرين فيها, بمقر “البوليفارد” على طريق الملك عبدالعزيز وتستمر على مدار 4 أيام, وذلك بما يتعايش مع أصاله المجتمع السعودي وعراقته في تقديم هذا المشروب كأسلوب الضيافة والكرم المعروف .

وتضمنت الفعاليات افتتاح نافورة القهوة الأولى في العالم، وتقديم العروض التفاعلية ورسم تجريدي بالقهوة وعلى الأكواب، التي تبرز المواهب الشابة السعودية مما يبرز هذا المشروب العالمي الذي يعشقه أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم ، إضافة إلى سرد قصة نشأة القهوة على مستوى العالم والاستخدامات المتنوعة لها .

وأوضح المشرف على تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي للقهوة المهندس محمد با خريبه, أن الدورة الحالية تهدف إلى فتح الآفاق لتطوير صناعة القهوة وإيجاد المنافسة بين روادها،

مضيفاً أن الفعاليات لبت رغبات مختلف شرائح المجتمع حيث تم تقديم النكهات المختلفة من القهوة ، لافتاً إلى أن التاريخ يحفظ لجدة مكانتها كمعبر تجاري مهم للبن وبالتحديد جنوب الجزيرة العربية، كما كانت أكثر المدن التي استوردت القهوة وعملت في تجارتها ، وحولتها إلى مصدر رزق للكثيرين .

وعد المملكة من أكثر الدول استهلاكاً “للبن” وتحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثالثة على المستوى العالمي، ويعد من أهم السلع الزراعية المدرجة في البورصات العالمية ، وينفق السعوديون ما يزيد عن 5 مليارات ريال سنوياً على هذا المشروب مما جعل السوق السعودي من أسرع الأسواق على مستوى العالم ، حيث بلغت واردات المملكة من “البن” في عام 2017م 784.58 ألف طن، بقيمة تجاوزت 5.832 مليون ريال ، بزيادة بلغت 9.18 % عن العام الذي سبقه .

يذكر أن إقامة الأسبوع العالمي للقهوة يتواكب مع احتفالات العالم حيث يتجاوز الترفيه إلى عكس وتطوير هذا القطاع الحيوي ، ويؤكد فرص التطور الكبيرة التي يحملها، ويفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال في هذه الصناعة .