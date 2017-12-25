جدة تودع معرض الكتاب بإقبال أقل

جدة – عبدالهادي المالكي – تصوير: صالح سالم

ودعت جدة مساء أمس، فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب، في نسخته الثالثة، بعد أن استمر لمدة 11 يوماً، استقبل خلالها زواره من طلبة العلم، والمثقفين، والأدباء من كلا الجنسين، بالإضافة إلى الأطفال، والذي خصص لهم أركانا ، تهتم بكل ما يخص الطفل، والتي كان من أهمها التعليم بالترفيه.

هذا .. وقد ذكر عدد من الزوار أن توقيت المعرض لم يكن مرضياً لهم؛ من حيث التوقيت كزوار، حيث إنه صادف قرب الاختبارات للفصل الدراسي الأول، بالاضافة إلى قلة السيولة النقدية لديهم، وذلك لبعد موعد استلام الرواتب.

أما من ناحية أصحاب دور النشر، فقد بينوا أنهم لم يتوقعوا أن يكون الإقبال بهذا التراجع، مقارنة بالموسم الماضي ، وأرجعوا ذلك إلى توقيت المعرض، بالإضافة إلى قلة الشراء؛ بسبب غلاء المعروض، معللين رفع الأسعار إلى تعويض إيجار مساحات المعرض . فيما قال بعض الناشرين: إنه لم يتم تغطية التكاليف، وخاصة تلك الدور التي تعرض الكتاب الفلسفي والأكاديمي، والديني؛ حيث أخذ الإقبال على الروايات والشعر وقسم الاطفالـ، نصيب الأسد من المعرض.