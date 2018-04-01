جدة .. رفع 7489 مركبة مهملة وتالفة من الطرق والأحياء

نفذت أمانة محافظة جدة حملة على السيارات التالفة داخل الأحياء تمكنت بموجبها من رفع 7489 مركبة تالفه ومهملة .
وأوضح الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي أن جهود الأمانة في تتبع ظاهرة توقف المركبات في الأراضي الفضاء والأحياء السكنية أسفرت عن رفع وحجز 7489 مركبة مخالفة وإنذار أصحابها منذ بداية الحملة في شهر يناير الماضي ومازالت الأعمال مستمرة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.
وأكد ضرورة تعاون أصحاب المركبات وعدم ايقافها في الأراضي الفضاء أو الأحياء السكنية والإسهام في المحافظة على البيئة من التلوث البصري، مشددا على ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات والأنظمة بحق المخالفين.
وبين البقمي أن العمل يتم من خلال قيام مراقبي الأمانة بالتأشير على المركبات والهياكل التالفة والمهملة وادخال بيانات المركبات في النظام الإلكتروني المصمم خصيصاً لهذا العمل والمرتبط بإدارة مرور محافظة جدة وإدارة البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة ومن خلال النظام يتم الإستعلام عن المركبة وتقوم إدارة المرور بإرسال رسالة نصية على هاتف مالك المركبة تشعره بأهمية رفع المركبة من موقعها، وبعد انقضاء المهلة المحددة للرفع يتم وقوف ثمان لجان مشتركة من الأمانة والمرور والبحث على الطبيعة ويتم اتخاذ قرار برفع المركبة من قبل المتعهد المتعاقد مع الأمانة وحجزها وتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية بحق المخالفين أو إلغاء قرار التأشير.