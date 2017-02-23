جدة ضمن أكثر 5 مدن عربية ازدحاما

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جدة ــ البلاد

حلت مدينتا جدة والرياض ضمن أكثر 5 مدن عربية ازدحاماً مرورياً، وفق نتائج مؤشر “tom tom” لسنة 2017 حول المدن الأكثر ازدحاماً في العالم أثناء وقت الذروة.وفق نتائج مؤشر “tom tom”، جاءت العاصمة التايلندية بانكوك على رأس القائمة للسنة الثانية على التوالي، متبوعة بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ثم العاصمة الرومانية بوخارست التي احتلت المرتبة الثالثة عالمياً.

وحلت مدينة جدة في المركز الثالث عربياً من حيث الزحام المروري، اذ يقضي سكان جدة بحسب التقرير، 22 دقيقة يوميا في الازدحام المروري، ويخسرون 84 ساعة سنوياً.فيما جاءت مدينة الرياض في المركز الرابع،

وبحسب التقرير يقضي سكان الرياض 21 دقيقة يومياً في الازدحام المروري، ويخسرون 81 ساعة سنوياً. وعلى المستوى العربي جاءت مدينة دبي في المركز الأولي عربيا، إذ يقضي سكان دبي 26 دقيقة يومياً في الازدحام المروري، ويخسرون 101 ساعة سنوياً، وحلت مدينة الكويت في المركز الثاني عربيا ويقضي سكان العاصمة الكويت 22 دقيقة يومياً في الازدحام المروري، ويخسرون 85 ساعة سنوياً.

وخلص التقرير إلى هذه النتائج بعد أن درس حالة المرور بأوقات الذروة ومقارنتها بحركة المرور في الأوقات العادية في 390 مدينة تنتمي إلى 48 بلداً.