جدة على موعد مع (كوميك كون)

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جدة ــ البلاد

يترقب أهالي جدة، الأيام القليلة القادمة، أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه، من خلال المعرض الترفيهي “كوميك كون” الذي يعد الأول من نوعه.

وسيقام المعرض للمرة الأولى في مدينة جدة، فى الفترة من” 16-18 فبراير

على مساحة 8.000 م2 على طريق الكورنيش.

ويتوقع منظمو المعرض الذي سيكون الأول من نوعه في المملكة ، أن يجذب قرابة 25 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى 50 عارضاً و150 فناناً.

وسيكون معرض “كوميك كون” متعدد الأنشطة، وسيتناول موضوعات ترفيهية وثقافية إقليمية ودولية ذات شعبية واسعة، ويتضمن بعضاً من أشهر العلامات التجارية في العالم من مجال الأفلام، التلفزيون، الخيال العلمي، الرسوم المتحركة، المانغا والقصص المصورة، والمقتنيات المجمعة، والألعاب الإلكترونية وغيرها

وبدأ المعرض في سان دييغو عام 1970 ثم توسع في جميع أنحاء العالم ويزوره الآلاف سنوياً، وتم إطلاق نسخة دبي منه في 2012، ووصل عدد زواره في شهر أبريل 2016 إلى أكثر من 70 ألف زائر.