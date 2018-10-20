جدة يواصل تحضيراته لهجر

جدة- البلاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته، بقيادة المدرب الوطني الكابتن حسن خليفة، استعداداً لمباراة هجر ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “رديف الجوهرة” (الأربعاء) المقبل، وسط متابعة المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ سالم بن إبراهيم الزهراني، ومدير الفريق الأستاذ سعيد السلمي، وإداري الفريق الأستاذ تركي السلمي.

استهل الوطني الكابتن حسن خليفة الحصة الفنية بعقد اجتماع مع اللاعبين بمنتصف الملعب، تناول فيه أبرز الأخطاء الفنية التي كانت في المواجهة الماضية أمام فريق ضمك حيث طالبهم بنسيانها، كما تطرق إلى الحالات والأداء العام للفريق، مطالباً إياهم بالظهور الفني المميز خلال المواجهة المقبلة.

عقبها. انطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة تحت إشراف مدرب اللياقة الجزائري محمد شربيتي، بدأت بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، ثم مران الجري بالكرة لمسافات مختلفة.

فيما قاد الوطني الكابتن ماهر علوة المران التنافسي الذي تنوع بين الاستحواذ على الكرة، وسرعة نقلها فيما بينهما، كما طالبهم بالاعتماد على اللمسة الواحدة، وعدم الاحتفاظ بالكرة، واختتمت التدريبات بمناورة كروية طبقت خلالها عدداً من الجمل الفنية، فيما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع المدرب المصري ياسر عبدالعزيز، الذي طبق عدداً من تمارين ردة الفعل والتسديدات على الحراس الثلاثة “النيجيري أوده وجمهور الشمراني وسالم قبوس”.