جدل جديد عن المضادات الحيوية

لندن – وكالات

حان الوقت لإعادة التفكير في النصيحة المسداة إلى المرضى بضرورة تناول جرعة المضادات الحيوية الموصى بها كاملة، حسبما حثّ بحث لفريق من الخبراء في انجلترا.وتوصلت نتائج البحث، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية المعرفة اختصارا بـ “بي إم جي”، إلى أنه ليس هناك أدلة كافية لدعم فكرة أن التوقف عن تناول جرعات الأدوية قبل انتهائها يزيد من مقاومة المضادات الحيوية.وأشار الفريق، بدلا من ذلك، إلى أنه ثمة حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات، لمعرفة إذا كانت هناك استراتيجيات أخرى، مثل التوقف عن تناول الأدوية بمجرد الشعور بالتحسن، يمكنها المساعدة في التوقف عن استخدام المضادات.لكن الأطباء حثوا المرضى على عدم تغيير سلوكهم، وقالوا إنها مجرد دراسة واحدة.وحث البحث، الذي قدمه فريق من الباحثين من أنحاء انجلترا، على أن الحد من استخدام المضادات أمر ضروري للمساعدة في مواجهة مشكلة مقاومة المضادات الحيوية المتزايدة. وأشار إلى أن وصفات الأطباء التقليدية لاستخدام المضادات الحيوية لفترة طويلة استندت إلى فكرة قديمة تقول إن مقاومة المضادات ربما تتطور عندما لا يؤخذ عقار ما لفترة طويلة، ولا يجرى علاج العدوى بقدر كاف. وبدلا من ذلك، يقول ليولين إنه ثمة أدلة متزايدة على أن تناول المضادات الحيوية لفترات قصيرة، قد تستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام على سبيل المثال، تعمل بنفس الكفاءة في علاج كثير من الأمراض.

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