برنامج الزيارات لمهرجان الجنادرية 31

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أعلنت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” عن مواعيد الزيارات علي تويتر..

يقام كل عام مهرجان الجنادرية الذي هو رمز ثقافي ضخم في المملكة والدول العربية المشاركة.

وبناء عليه تم الإعلان عن مواعيد الزيارات للمهرجان علي حساب مهرجان الجنارية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

حيث بدأ مهرجان الجنادرية اليوم الخميس 5 / 5 / 1438هـ الموافق 2/ 2 / 2017م .

وتستمر دورة المهرجان لمدة خمسة عشر يوما تختم يوم الجمعة 10/ 5 /1438هـ الموافق 17 / 2 / 2017م

ابتداء من اليوم تبدأ زيارة ( الرجال ) للمهرجان الوطني للتراث والثقافة #الجنادرية_31 #الجنادرية_٣١ pic.twitter.com/0OL2sP5LPt — مهرجان الجنادرية (@AlJanadriaFest) February 1, 2017

وسيكون مهرجان الجنادرية 31 (المهرجان الوطني للتراث والثقافة) بحضور الدول المشاركة الأعتيادية لمجلس التعاون الخليجي…

(البحرين – قطر – عمان – الكويت – الامارات) وسيكون ضيف الشرف لحفل الجنادرية لهذا العام هي جمهورية مصر العربية.

وتم تقسيم الزيارات في مهرجان الجنادرية بالنسبة للرجال والطلاب والعوائل, مع تفاصيل الوقت والمكان.