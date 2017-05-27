جديد (إنستجرام) للرسائل المباشرة

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عواصم- وكالات

أضافت خدمة مشاركة الصور إنستجرام المملوكة لشركة فيسبوك ميزات جديدة ضمن تحديثها الأخير تتعلق بخدمة الرسائل المباشرة خاصتها، بحيث تهدف الخدمة إلى جعل ميزة الرسائل الخاصة أكثر قوة عبر إضافة الصور غير مربعة الشكل والروابط، وذلك بعد أن كانت الروابط ضمن الرسائل الخاصة ممنوعة ضمن إنستجرام لسنوات.

واقتصر وجود الروابط على الملفات الشخصية للمستخدمين، ويبدو أن الخدمة خففت بشكل جزئي من حظرها للروابط، حيث بدأت بتوفير إمكانية مشاركة الروابط ضمن الرسائل الخاصة للمستخدمين لاستعمالها من أجل مشاركة ومعاينة روابط المواقع وروابط أرقام الهاتف والعناوين داخل الرسائل.

وتحظى ميزة الرسائل المباشرة في إنستجرام على شعبية كبيرة بين مستخدمي المنصة مع وجود 375 مليون مستخدم نشط شهرياً لميزة الرسائل المباشرة لوحدها وفقاً لآخر إحصائية تم نشرها في شهر أبريل الماضي، ورغم أن التطبيق لا يزال بعيداً عن تطبيق ماسنجر من فيسبوك ذي 1.2 مليار مستخدم نشط شهرياً إلا أنه لا يزال واحداً من أكبر تطبيقات التراسل.