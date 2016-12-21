قصص إنستجرام يتيح إضافة الملصقات للصور والفيديو….!

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في شهر أغسطس الماضي أطلق موقع إنستجرام Instagram المملوك لشركة الفيسبوك ميزة جددة له تحت اسم Instagram Stories.

حيث أنها تتيح للمستخدمين نشر صور ومقاطع فيديو على مدار اليوم في قصة واحدة يتم حذفها تلقائيا بعد 24 ساعة فقط.

وبعدما أطلق إنستجرام هذه الميزة اتُهم بتقليد تطبيق سناب شات تماماً.

لذلك دائما مل يسعي تطبيق إنستجرام لتقديم كل ما هو جديد من الميزات لمستخدميه.

حيث أنه أعلن بالأمس يوم الثلاثاء عن إضافته ميزات جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تقديم قصص أكثر إبداعاً.

حيث أضاف ميزة الملصقات المتماشية مع جميع المناسبات بما في ذلك عطلة عيد الميلاد إلى القصص.

بالإضافة إلي القدرة على تسجيل اللحظات بشكل أسهل عبر خيار الكاميرا الجديد.

كما أن تطبيق إنستجرام أصبح يتيح لك الآن فرصة تحميل المجموعة الكاملة للقصص اليومية التي تنشرها عبر حسابك في شكل فيديو واحد.

مما يسهل علىك الاحتفاظ بما قمت بتصويره ونشره.

حيث أصبح يظهر للمستخدم أزرار جديدة عند التقاط صور أو فيديوهات لمشاركتها عبر قصص إنستجرام.

وتمكن تلك الأزرار من إضافة الملصقات ضمن القصص المنشورة.

وأصبح أيضاً متاح للمستخدم الرسم وإضافة النصوص وإضافة رسم معين لحالة الطقس والوقت الحالي والموقع الجغرافي.

وهذا كله يشبه تماماً ما يقدمه تطبيق سناب شات.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد عدد معين للملصقات التي يمكن إضافتها كما يمكن نقلها وتغيير حجمها بسهولة.

ويتضمن القسم الخاص بملصقات العطلات مجموعة خاصة من الملصقات المتعلقة.

كما أن التطبيق أصبح يدعم إضافة حقول نصوص متعددة للمستخدمين المولعين بإضافة النصوص إلى الصور والفيديوهات في قصص إنستجرام.

ويمكن للمستخدم أيضاً التحكم بمحاذاة تلك النصوص.

كما أن إنستجرام وفر ميزة جديدة لمستخدمي نظام أي أو إس iOS وهي:-

إمكانية تحميل جميع القصص اليومية التي قاموا بنشرها خلال 24 ساعة عبر قصص إنستجرام في ملف فيديو واحد.

وهذه الميزة ستلغي حاجة المستخدم في تحميل القصص اليومية بشكل فردي.