جراحة دقيقة بمستشفى الملك سلمان

تبوك- البلاد

تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية, من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض كان يعاني من آلام في الظهر والساق اليمنى.

وأوضح استشاري الجراحة العامة ورئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الدكتور يوسف العلاوي, أن المريض قدم إلى المستشفى وهو يعاني من ضعف شديد في القدم اليمنى وصعوبة في السيطرة الطبيعية على البول، مشيراً إلى أنه تم عمل فحوصات طبيه كاملة للمريض وبينت الفحوصات الطبية وجود ضغط شديد على جذور أعصاب القناة العصبية بين الفقرة الرابعة والخامسة القطنية وعدم استقرار بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى .

وأبان ان المريض خضع لعملية جراحية تم خلالها رفع الضغط عن الأعصاب ووجد أن أحد الأعصاب كان ملتصقاً بأحد الغضاريف وهو السبب الرئيسي في آلام الساق اليمنى وضعف القدم وتم فك الالتصاقات بين العصب وإزالة الغضروف وتوسيع القناة العصبية وذلك بتثبيت فقرات ظهر المريض في ثلاثة مستويات بست مسامير وضبط المستوى الأخير واستعدال الفقرتين القطنية الأخيرة والعجزية الأولى، مؤكداً أن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح واسترداد المريض لحركة الساق اليمنى وممارسة حياته الطبيعية واستعادة الجسم لوظائفه الحيوية بعد 48 ساعة من إجراء العملية.

كما تمكن فريق طبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى, من إجراء عملية تعديل للجنف scoliosis انحناء الظهر الخلقي، وهو انحناء في العمود الفقري منذ الولادة في الجزء الصدري بزاوية 70 درجة وتم تعديلها بجراحة دقيقة في عملية استغرقت حوالي ثمان ساعات تقريباً.