جراحة دقيقة تنهي معاناة رضيع من ضمور خلقي بنجران

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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران، في إجراء عملية جراحية ناجحة لرضيع يعاني من ضمور خلقي بالمريء مع ناسور ما بين القصبة الهوائية والمريء.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن الطفل كان يعاني أيضا من وجود فتحة ما بين الأذينين وفتحة ما بين البطينين وقناه شريانية مفتوحة بالقلب، وانشقاق خلقي بالفقرة الصدرية الثالثة والسادسة بالعمود الفقري.

وأضافت أن الفريق الطبي تمكن من التدخل الجراحي لإصلاح الضمور الخلقي بالمريء والناسور الخلقي الموجود ما بين القصبة الهوائية والمريء، وتم وضع المولود في العناية المركزة لوحدة رعاية حديثي الولادة وتم متابعته.

وذكرت الوزارة، أن تخطيط المريء أظهر نجاح الجراحة وتقرر خروجه من المستشفى في حالة تحسن، حيث بينت المتابعة بالعيادة الخارجية لجراحة الأطفال أن الطفل بحالة جيدة.