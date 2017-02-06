جراحة عاجلة لعواجي في الدوحة

شارك عبر واتساب

جدة- أحمد إلياس

أعلن النادي الأهلي، أن اللاعب علي عواجي سيخضع لجراحة عاجلة اليوم. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في القدم في ديربي جدة الأخير أمام الاتحاد، والذي انتهى بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

وسافر عواجي صباح الأحد إلى دولة قطر للعرض على الأطباء في سبيتار. ونشر الأهلي عبر حسابه على تويتر :” تقرر أن يجري اللاعب علي عواجي جراحة عاجلة في موضع إصابته، بمستشفى سبيتار في الدوحة على يد الجراح البلجيكي بيتر دوخ.” وقد أعلن النادي الأهلي أن اللاعب علي عواجي سيخضع لجراحة عاجلة اليوم.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في القدم في ديربي جدة الأخير أمام الاتحاد والذي انتهى بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف. وسافر عواجي صباح الأحد إلى دولة قطر للعرض على الأطباء في سبيتار.

ونشر الأهلي عبر حسابه على تويتر :” تقرر أن يجري اللاعب علي عواجي جراحة عاجلة في موضع إصابته، بمستشفى سبيتار في الدوحة على يد الجراح البلجيكي بيتر دوخ.”