جراحة نادرة تنقذ رضيعاً يعاني تشوهات خلقية بالرياض

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الرياض – البلاد

نجح فريق طبي بمستشفى الملك سلمان بالرياض ، في إجراء جراحة نادرة لطفل يبلغ من العمر 3 أشهر، يعاني تشوهات خلقية بالجزء الخلفي لعظام الجمجمة والمخ منذ الولادة.

وأدى هذا التشوه لتكون 3 كتل كبيرة كل منها بحجم 10×7 سم في منتصف المنطقة القفوية للجمجمة والرقبة، ما أدى إلى صعوبة شديدة لدى والدي الطفل في رعايته، إضافة إلى العبء النفسي والاجتماعي.

و تقرر إجراء جراحة عاجلة، وتمّ استئصال الكتل الثلاث، بعد التأكد تماماً من عدم وجود أنسجة مخية أو أوردة سحائية داخلها، وتم ترقيع الأم الجافية وخياطة الجلد بدقة شديدة،

لمنع تسرب السائل الدماغي الشوكي، وتوفير أقصى حماية ممكنة للمخ. وخرج الطفل من المستشفى في اليوم التالي لإجراء الجراحة، وتمت متابعته بالعيادة الخارجية، وفك الغرز ولم تحدث أي مضاعفات، وهو بحالة جيدة تماما.