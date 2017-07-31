«جرش» تتألق بأمسية شعرية سعودية

جرش ــ البلاد

اطلق شعراء سعوديون وأردنيون عنان شعرهم النبطي في ليلة شعرية احتضن فعالياتها المسرح الشمالي بالمدينة الأثرية في جرش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الــ32.

وتخلل الفعاليات قراءات شعرية من الشعر النبطي شارك فيها شاعران سعوديان هما سعيد بن مانع وعاطف الحربي اضافة إلى الشاعرين مهند العظمات وعيد المساعيد من الأردن.

واشتملت الأمسية الطربية التي استهلت بمقطوعة موسيقية لأغنية “أيوه قلبي عليك ملتاع” على 8 فقرات غنائية منها “ليلة” و”مهما يقولون” وأغنية للفنان الأردني عمر العبدالله “يا سعد” التي اهداها مغني الفرقة السعودية للأردنيين.

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