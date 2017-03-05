العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

جروس: ابتعدنا عن المنافسة قادري: قدمنا أداء مميزا

0 تعليق 103 مشاهدة
جروس: ابتعدنا عن المنافسة قادري: قدمنا أداء مميزا
شارك عبر واتساب

الدمام – البلاد

قال كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي: إن الدوري بات يبتعد عن فريقه. وأضاف: لعبنا شوطا واحدًا امام الخليج، والدوري يبتعد عنا،

لم نُضح بالدوري من أجل البطولة الأسيوية، ونعمل على الفوز بكل البطولات.

وأكمل: الفريق لم يكن جيدًا أمام الخليج، وعلينا أن نصحح الأوضاع.

فيما قال جلال قادري مدرب الخليج: قدمنا واحدة من أجمل المباريات لنا هذا الموسم، النقطة أمام الأهلي ليست سيئة.

أشكر عناصر فريقي، فقد قدموا أداء مميزا ، ومباراة كبيرة.

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق