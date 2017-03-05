جروس: ابتعدنا عن المنافسة قادري: قدمنا أداء مميزا
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الدمام – البلاد
قال كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي: إن الدوري بات يبتعد عن فريقه. وأضاف: لعبنا شوطا واحدًا امام الخليج، والدوري يبتعد عنا،
لم نُضح بالدوري من أجل البطولة الأسيوية، ونعمل على الفوز بكل البطولات.
وأكمل: الفريق لم يكن جيدًا أمام الخليج، وعلينا أن نصحح الأوضاع.
فيما قال جلال قادري مدرب الخليج: قدمنا واحدة من أجمل المباريات لنا هذا الموسم، النقطة أمام الأهلي ليست سيئة.
أشكر عناصر فريقي، فقد قدموا أداء مميزا ، ومباراة كبيرة.
التصنيف: الرياضة
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