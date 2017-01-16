جروس : المنافسة في جميل صعبة والسومة الأفضل

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دبي- وكالات

أبدى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي رضاه عن معسكر الفريق، المقام حاليا في دبي،

وقال المدير الفني للأهلي: إنه اختار دولة الإمارات لإقامة المعسكر؛ لأنه كان يريد أن يقضي هذه الفترة مع اللاعبين بعيدا عن جدة. وتشهد الفترة الحالية توقف بطولة دوري جميل للمحترفين؛

حيث يخوض الملكي معسكرا في الإمارات. وأضاف المدير الفني: إنه ولاعبيه يبذلون أقصى جهد لديهم؛ من أجل حصد البطولات ،

مؤكدا أن الأمر لن يكون سهلا في ظل المنافسة القوية من الهلال والنصر والاتحاد. وامتدح جروس المهاجم عمر السومة مؤكدا أنه يواصل تقديم العروض الجيدة مع الفريق، ومازال هو الأفضل بين هدافي الدوري.