جروس : حافظنا على تركيزنا ففزنا

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متابعة – وليد جاد

عقد جروس مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه المباراة التي خاضها فريقه الأهلي ضد ذوب آهان الإيراني مساء أمس في مسقط، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا،

و قال : بدأنا المباراة بشكل جيد إلى الدقيقة ٤٠، و بعد أن جاء الطرد لاحظنا تقدم الفريق الإيراني فنيا، و زاد : لاعبو فريقي حافظوا على هدوئهم، و دور الجماهير أيضا كان فعالًا،

أما فيما يخص البدلاء، قال : لدينا لاعبون مميزون في الدكة، ويصنعون الفارق، وعن عمر السومة قال: إنه محظوظ بوجوده، و زاد: أحتاج لعشر نقاط للتأهل، و حصولنا على ست نقاط من دون خسارة أمر رائع .