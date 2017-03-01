العدد 21860 01 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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جروس : حافظنا على تركيزنا ففزنا

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جروس : حافظنا على تركيزنا ففزنا
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متابعة – وليد جاد

عقد جروس مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه المباراة التي خاضها فريقه الأهلي ضد ذوب آهان الإيراني مساء أمس في مسقط، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا،

و قال : بدأنا المباراة بشكل جيد إلى الدقيقة ٤٠، و بعد أن جاء الطرد لاحظنا تقدم الفريق الإيراني فنيا، و زاد : لاعبو فريقي حافظوا على هدوئهم، و دور الجماهير أيضا كان فعالًا،

أما فيما يخص البدلاء، قال : لدينا لاعبون مميزون في الدكة، ويصنعون الفارق، وعن عمر السومة قال: إنه محظوظ بوجوده، و زاد: أحتاج لعشر نقاط للتأهل، و حصولنا على ست نقاط من دون خسارة أمر رائع .

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التصنيف: الرياضة

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