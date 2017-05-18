جروس: دوافعنا للفوز أعلى من الهلال

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أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي، أن مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، أهم بالنسبة لفريقه من منافسه؛ كون الأخير حقق بطولة دوري جميل، فيما يسعى الأهلي لإنقاذ موسمه المحلي. وقال جروس في المؤتمر الصحفي:

أهم شيء في كرة القدم والرياضة تحقيق الإنجازات، ولذلك علينا أن نفوز ببطولة هذا الموسم، وهذا يجعل المباراة شديدة الأهمية بالنسبة لنا. وأضاف: لا بد أن تكون لدينا شجاعة كبيرة في التقدم للأمام في النواحي الجومية، فالطريقة الدفاعية وحدها لا تحقق الانتصار، وينبغي أن تكون لدينا الروح والإرادة القوية؛ لتحقيق اللقب الغالي. وتابع: سنعمل بكل جد لإسعاد الجماهير الأهلاوية العاشقة،

وسنلعب بتنظيم وتوازن كبير في الملعب؛ لأن الهلال يمتلك ظهيري جنب متميزين، ولا بد أن تكون لدينا الإرادة القوية للتسجيل. وعن مشاركة عمر السومة هداف الفريق، علق السويسري بالقول: السومة تدرَّب بشكل مميز في الأيام الأخيرة، لكن جاهزيته لم تصل لنسبة 100%، ولدينا 24 ساعة لتقرير ما إذا كان جاهزًا للقاء من عدمه.

وأردف قائلا: “لدينا عدد من الحلول والخطط الهجومية في حال غياب بعض مهاجمي الفريق، فهناك عدة لاعبين في الوسط قادرون على حل أزمة غياب المهاجمين، والفريق يلعب بجماعية في النواحي الهجومية”. وعن تشكيل خط الدفاع في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض عناصره، أوضح مدرب الأهلي: “لدينا 24 ساعة لتحديد من سيلعب في الخط الخلفي للفريق”، مؤكدًا أن معتز هوساوي مستقبل دفاع الفريق والمنتخب السعودي.