جروس : سعيد بالفوز والمدافعين

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جدة – أحمد إلياس

عبر جروس عن سعادته بحصد أول ثلاث نقاط في بداية المشوار الآسيوي، وقال جروس: سعيد بالانتصار، والأهم في اللقاء عدم ولوج هدف في مرمانا، وبدأنا بداية جيدة، وطبق اللاعبون المطلوب منهم، وبعد ذلك عانينا قليلاً، ولكن الشوط الثاني استطعنا التسجيل والانطلاق بالمباراة لبر الأمان

، وحققنا الثلاث نقاط في أول مباراة في دور المجموعات، وأسعدني جداً ماقام به خط الدفاع والحارس الدولي ياسر المسيليم الذي تألق، وأنقذ مرماه من أهداف محققة،

وتابع: لم يسبق له أن قام بالاحتجاج أو الحديث عن الحكام ، وفي هذا اللقاء كنا حريصين جداً على خطف النقاط والانتصار، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق في اللقاء الماضي، ومهم جدا تجاوز تلك الخسارة،

وأشاد كثيراً بخط الدفاع الذي يشارك لأول مره بجانب بعضهم البعض ، وسنطلب منهم تقديم أكثر مالديهم، وخصوصاً معتز والربيعي .