جروس : لعبنا تحت ضغط

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جدة – أحمد إلياس

أرجع جروس خسارة فريقه أمام النصر، لعدم التوفيق، وقال: بعض الأوقات بعالم كرة القدم تكون محظوظا في الفوز، ولكن الأهم في كرة القدم عندما تتلقى خسارة، فلابد أن تعرف أسبابها.

اليوم كان ينقصنا التجدد والإرادة. سنحت لنا فرصتان في الشوط الأول، ولكن للأسف جاء في مرمانا الهدف، وهذا الأمر وضعنا تحت الضغط، وفي الشوط الثاني تكررت الفرص ولكن كان حارسهم مميزا، حتى جاءت البطاقة الحمراء،

وأنا لست متأكدا من صحتها حتى أشاهدها، ولكن علينا العودة لوضعنا الفني، ولدينا مباراتان مهمتان، في البطولة الآسيوية ، وتابع: هناك صعوبة في الدوري، ولكن لم ينته الأمل بعد.