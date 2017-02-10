جروس: لم نحصل على هجمات حقيقية

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الدمام-حمودالزهراني

قال جروس المدير الفني لقدم الاهلي بعد خسارة فريقه برباعية من القادسية: المباراة كانت جيدة لنا في بدايتها بشكل جيد الفريق المنافس كان منظما ولم نحصل على هجمات حقيقية

وكانت الخمس الدقائق الاخيرة من الشوط الاول سيئة بالنسبة لنا والتي جاء منها هدفين للخصم واعتقد ان الهدف الثالث للقادسية كان مصيريا وحقيقة بعد ثمانية انتصارات توقفت انتصاراتنا وامامنا مهمة الاثنين القادم في الكأس ويجب ان نعود بقوة وننسى خسارة اليوم.”