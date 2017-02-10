العدد 21842 11 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

جروس: لم نحصل على هجمات حقيقية

0 تعليق 111 مشاهدة
جروس: لم نحصل على هجمات حقيقية
شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

قال جروس المدير الفني لقدم الاهلي بعد خسارة فريقه برباعية من القادسية: المباراة كانت جيدة لنا في بدايتها بشكل جيد الفريق المنافس كان منظما ولم نحصل على هجمات حقيقية

وكانت الخمس الدقائق الاخيرة من الشوط الاول سيئة بالنسبة لنا والتي جاء منها هدفين للخصم واعتقد ان الهدف الثالث للقادسية كان مصيريا وحقيقة بعد ثمانية انتصارات توقفت انتصاراتنا وامامنا مهمة الاثنين القادم في الكأس ويجب ان نعود بقوة وننسى خسارة اليوم.”

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق