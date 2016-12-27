جروس : ليس لدينا مفاجآت في الديربي

جدة – أحمد إلياس

أكد مدرب الأهلي جروس في مؤتمر صحفي حول لقاء الاهلي والاتحاد اليوم ، أن الاتحاد فريق خطير في المرتدات وهو مانعمل على إيقافه.

وعن التغيير في نادي الاتحاد والحد من خطورة الثلاثي فهد وكهرباء وعكايشي قال ” تابعت الاتحاد في المباريات الاخيرة ولكن ليس الثلاثي فقط هم الخطيرين، فعندهم لاعبون في الوسط ممتازون. يجيدون إرسال الكرات الطولية.

لديهم عقلية هجومية في الفترة الحالية واحصائيات الاهداف عالية فقد سجلوا 36 هدفا واستقبلوا عددا كبيرا كذلك من الاهداف، وفي هذه المباراة الفريقان يبحثان عن الفوز .

وعن عدم الاستفادة من الضربات الثابتة في الأهلي اشار إلى أنه لايوجد سبب رئيسي.بدلاؤنا جيدون فالرحيلي يستمتع باللعب، وفي الدفاع عندنا تغيير، وأمان دخل التشكيلة واستطاع تعويض النقص في الدفاع.

وعن فيتفا وتذبذب مستواه وهل يسبب قلقا لدى جروس، أكد جروس أن فيتفا لاعب موهوب، وينقصه اللمسة الأخيرة ومثل هذا اللاعب يحب أن نصبر عليه؛ لأنه يصنع الفارق

وعن مفاجأته في لقاء الغد للفريق الاتحادي، ذكر انه لن تكون هناك مفاجآت ،ومن غير الممكن ان تشاهد شيفو في الظهير الايمن.واوضح جروس أن اللاعب محمد أمان جاهز للقاء، وأن أسباب أنخفاض مستوى خط الدفاع يعود لكثرة الغيابات والإصابات.