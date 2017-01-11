جروس متمسك بالأمير

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كشفت مصادر، أن كريستيان جروس طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع لاعب القادسية سعد الأمير، اللاعب الدولي العراقي.

وقالت التقارير: إن جلسة ودية جمعت المدير الفني للنادي الأهلي جروس، ومجلس إدارة الفريق على هامش توقيع عقد الرعاية الجديد، وتم فيه مناقشة احتياجات الفريق في الوقت الراهن، والتدعيمات المطلوبة في انتقالات يناير الجارية،

وطالب جروس إدارة النادي الأهلي بسرعة التعاقد مع اللاعب العراقي سعد الأمير لاعب نادي القادسية في أسرع وقت. وأكد جروس على قناعته التامة بإمكانيات الأمير،

بعدما تابعه بدقة في مبارياته الدولية، ومع نادي القادسية. وكشفت التقارير عن أن جروس وضع عدداً من الأسماء البديلة في حالة فشل المفاوضات مع اللاعب.