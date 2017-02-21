جروس: نسعى لبداية قوية أمام بونيودكور

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جدة – أحمدإلياس

أكد جروس المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه يسعى لتحقيق بداية مميزة للفريق أمام بونيودكور الأوزبكي.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس للحديث عن المباراة المقررة اليوم: إن جميع الفرق تبحث عن 10 نقاط للتأهل إلى ثمن النهائي، لافتاً إلى أن فريقه يسعى لحصد النقاط الثلاث أمام الفريق الأوزبكي، لتحقيق بداية مميزة بالمجموعة.

وأضاف جروس: إن بونيودكور فريق منظم في النواحي الدفاعية، وهو ما يصعب من اللقاء الذي سيسعى لاعبو الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة مبكراً.

وشدد مدرب الأهلي على أن الفريق لابد أن يمتلك الفاعلية اللازمة في الثلث الهجومي خلال المباراة.