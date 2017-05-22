جروس : ننتظر جمهورنا الليلة وسأعتمد على الشباب

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جدة – أحمد إلياس

طالب السويسري كريستيان جروس، مدرب الأهلي، لاعبيه، بنسيان نهائي كأس الملك، والتركيز في لقاء الليلة، مع أهلي دبي بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، وشدد في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي للحديث عن اللقاء، على رغبته في تحقيق فوز جيد، وعدم اهتزاز مرماه في لقاء الذهاب؛ من أجل تسهيل لقاء الإياب، المقرر إقامته بالإمارات.

وأضاف جروس: نضع كل تركيزنا في هذه المواجهة الهامة، وأتمنى تحقيق فوز جيد في مباراة الذهاب، دون أن يدخل في مرمانا أهداف قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل، ونتمنى حضور مميز من الجماهير الأهلاوية. ولَم يوضح جروس إمكانية إشراك عمر السومة مهاجم الفريق من عدمه، مشيرًا إلى إنه تدرب أمس في صالة الحديد بالنادي، الإ إنه أكد غياب المدافع عقيل بلغيث. وقال جروس: حمدان الشمراني لاعب شاب وموهوب، وربما يكون أحد الأوراق الرابحة للفريق، واعتقد أن التأهل لربع النهائي سيكون إنجازا مميزا جدًا للفريق الأهلاوي.