جروس يجهز معسكر الأهلي بدبي

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جدة – أحمد إلياس

اعتمدت إدارة النادي الأهلي معسكر الفريق الأول لكرة القدم في لؤلوة الخليج مدينة دبي، بدلاً عن العاصمة القطرية الدوحة؛ بسبب أزمة التأشيرات الخاصة بالمصريين في الجهاز الطبي بالأهلي، وكانت القنصلية القطرية بجدة رفضت منحهم تأشيرات دخول.

ووصل جروس مدرب فريق الأهلي الاول لكرة القدم إلى دبي، والتقى بمدير الفريق محمد شلية للوقوف على التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق القادم الذي يمتد عشرة أيام، قبل العودة لجدة استعداداً لمواصلة الفريق مبارياته في دوري جميل للمحترفين نهاية يناير الجاري، وكانت إدارة الأهلي وافقت على خطاب نادي الاتفاق بخصوص مشاركة اللاعب عمر السومة في اللقاء الودي أمام نادي غلطة سراي التركي.