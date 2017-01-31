جروس يخفي الفريق عن الإعلام .. وشيفو يقلق الأهلاويين

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جدة – أحمد إلياس

أغلق مدرب الأهلي كريستيان جروس التدريبات مساء امس في وجه الإعلام والجماهير,وتقرر أن يواصل الإغلاق حتى الخميس القادم الذي يسبق لقاء الاتحاد في قمة الجولة السابعة عشرة,

وكان الفريق قد عاود مساء امس تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري جميل على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة،

وكان المدرب كريستيان جروس اعتمد بالأمس على مناورة خفيفة للاعبين وشهدت تدريبات الأمس حضوراً إدارياً كبيراً لمتابعة سير التدريبات وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الديربي .

من جانبه، أقام لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي اللاعب العراقي سعد الأمير مأدبة عشاء للاعبي الفريق وجميع الأجهزة العاملة بعد التدريبات التي كانت على ملعب الأمير محمد العبدالله.

من جهة أخرى تواصل الجهاز الطبي بنادي مع اللاعب المصري محمد عبدالشافي للوقوف على مدى تحسن إصابته التي لحقت به لدى مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا وبدأ عبدالشافي في مشاركة منتخب بلاده تدريباته الأخيرة في البطولة .