جروس يستعين بفيتفا .. والجاسم يغير أجواء الحزن بعشاء

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جدة – أحمد إلياس

استعان مدرب الفريق الأهلاوي الاول لكرة القدم باليوناني فيتفا، وطلب حضوره معسكر الفريق بالدمام استعداداً لمواجهة القادسية الإثنين المقبل في كأس خادم الحرمين الشريفين،

وجاء طلب جروس بعد الخسارة القاسية والثقيلة التي تعرض لها الفريق من القادسية برباعية، ضمن الجولة الثامنة عشرة لدوري جميل للمحترفين،وسيقف جروس على مدى إصابته وبرنامجه التأهيلي .

من جانبه أجرى الفريق مساء أمس تدريباته الفنية على ملعب نادي النهضة بالدمام، وقام اللاعبون الأساسيون بالتدريب في صالة الحديد،

فيما شارك البدلاء في تدريب فني استعداداً لمواجهة القادسية بدور الستة عشر لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين،

وفي نهاية التدريب قام اللاعب تيسير الجاسم بإقامة وجبة عشاء للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية خارج بعثة الفريق .

من جهة أخرى طالب أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي بنسيان نتيجة القادسية القاسية، والعودة لحصد النقاط في مباريات الدوري المقبلة، مؤكداً أن الأهلي لايزال في المنافسة، ويمتلك العناصر والإمكانيات التي تؤهله لحصد لقب الدوري، وتحقيق الانتصارت المتتالية .