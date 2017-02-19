جروس يكافئ لاعبي الأهلي بالراحة بعد الخسارة

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جدة – وليد جاد

كافأ مدرب الفريق الأهلاوي جروس لاعبي فريقه على خسارتهم أمام منافسهم النصر بهدفين نظيفين، وتقليص حظوظهم في المنافسة على بطولة الدوري بإراحتهم عن مران الأمس، واضعا أكثر من علامة استفهام على هذا القرار، الذي لاقى استهجان الجماهير الأهلاوية، التي كانت تأمل من المدرب أن يفرض عليهم المران،

لاسيما أن الفريق لديه مباراة آسيوية الثلاثاء ضد فريق بونيودكور الأوزبكي، والتي لن يرضى المدرج الأخضر بأقل من النقاط الثلاث. هذا وسيعاود الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادا للقاء،

وكانت الجماهير الأهلاوية قد طالبت بعد الخسارة من النصر بإبعاد بعض اللاعبين، ومنح الفرصة لبعض لاعبي الفريق الأولمبي، لاسيما بعد تضاؤل أمل الفريق في المنافسة على الدوري، وتوقف عطاء الكثير من اللاعبين، وفشلهم في تطوير مستوياتهم.

هذا ويتوقع أن تشهد المباراة الآسيوية الاولى للأهلي و بونيودكور حضورا جماهيريا ضعيفا؛ وفق الأرقام التي بينها موقع منصة مكاني الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر؛ إذ وصل الرقم حتى يوم أمس إلى ما يقارب500 تذكرة فقط .