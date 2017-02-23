جروس يمنح راحة للاعبين والحوسني ينضم لمشجعي الملكي

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جدة- البلاد

منح السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي راحة للاعبيه من التدريبات لمدة يومين. وذكر الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر شبكة “تويتر”، أن الفريق سيعود للتدريبات بعد يومين.

وكان فريق الأهلي قد فاز بهدفين دون رد على نظيره الأوزبكي يونيودكور، في دور المجموعات لدوري الأبطال الآسيوي.

من جهة أخرى وعد العماني عماد الحوسني، مهاجم فريق أهلي جدة السابق، بأن يتواجد في مدرجات مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، كمشجع للفريق في مباراته المقبلة أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني.

ويصطدم الأهلي ببطل إيران في عمان الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وقال الحوسني، تعليقًا على فوز الأهلي الثمين على بونيودكور الأوزبكي (2-0) أمس الأول، بالجولة الأولى من المجموعة: “ثلاث نقاط مهمة يا “ملوك” في بداية مشوار دوري الأبطال، سأكون أول الحاضرين والداعمين للفريق في لقائه المقبل في مسقط أمام ذوب آصفهان.