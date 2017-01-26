جعفري القادسية: نقاط النصر هدفنا

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الدمام-حمودالزهراني

أكد لاعب القادسية حسن جعفري على استعداد فريقه للقاء النصر، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري جميل للمحترفين، وسط حماس وجاهزية تامة من اللاعبين .

مبيناً أنه و زملاءه حريصون على أن يكون الفوز في مواجهة اليوم حليفهم؛ لإسعاد المدرج القدساوي الذي يستحق الكثير و الكثير، إزاء ما يقدمه لنا كلاعبين في المقام الأول، ولكن نطلب منهم الدعم والحضور، والمؤازرة لإسعادهم بالطريقة المناسبة .

مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي أنجوس و جهازه المعاون قد أعدّ الفريق ذهنياً ولياقياً للقاء، وأن الالتزام التكتيكي من زملائه اللاعبين وتطبيق ما يميله عليهم الجهاز الفني سيكون مفتاح الفوز، وبداية تصحيح أخطاء المباريات السابقة- بمشيئة الله .وأنهى جعفري حديثه بأن رؤية المدرجات القدساوية ممتلئة بالجماهير، سيكون وقود الفريق الحقيقي، والدافع الأول لتحقيق الانتصار .