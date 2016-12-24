جماهير الأهلي تخذل فريقها

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جدة – وليد جاد

لم تسجل الجماهير الاهلاوية حضورا قويا في ملعب الجوهرة خلال مباراة فريقهم ضد الاتفاق في الجولة الرابعة عشرة و التي انتهت لمصلحة فريقهم برباعية مقابل هدف اتفاقي وحيد ،

و كان الامير فهد بن خالد قد تبرع بخمسة عشر ألف تذكرة كهدية للجماهير ولترغيبهم للحضور ومساندة الفريق في المباراة و لكن يبدو ان الجماهير الاهلاوية تخفي شيئا ما وتتحفظ عنه وبدا ذلك جليا في مباراة امس الأول عندما بلغ الحضور ١٤٧٤٣ مشجعا فقط

علما ان المباراة اقيمت الخميس الذي يليه يوم الجمعة و هو أول ايام اجازة آخر الاسبوع الامر الذي كانت تتحجج به الجماهير الموسم الماضي.