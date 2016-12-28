جماهير الأهلي تنتقد جروس بسبب باخشوين

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جدة – وليد جاد

انتقدت الجماهير الاهلاوية الحاضرة مساء أمس في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ( الجوهرة ) مدرب فريقها السويسري كريستيان جروس جراء اشراكه للاعب المحور وليد باخشوين كلاعب اساسي

في مباراة الامس ضد الاتحاد في بطولة كأس ولي العهد في المباراة التي خسرها الاهلي بنتيجة ثلاثة اهداف اتحادية مقابل هدفين ،

ورأى الأهلاويون ان قرار اشراك باخشوين كان غير موفق من المدرب حيث ان اللاعب عائد من إصابة الرباط الصليبي مؤخرا و الزج به كلاعب اساسي في مباراة الديربي كان متهورا و كان يجب على جروس اعداده من خلال مباريات اقل اهمية من مباراة البارحة .