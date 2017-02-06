جماهير الاتفاق تثور على الإدارة وجاريدو

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الدمام- حمود الزهراني

أبدت الجماهير الاتفاقية استياءها، وغضبها من الوضع العام الذي يعيشة الفريق الأول لكرة القدم، وفقدت ثقتها في المدرب واللاعبين بعد المستويات والنتائج المؤسفة التي يقدمها الفريق حتى نهاية الجولة السابعة عشرة، خمس خسائر وتعادلان، يعني سبع جولات لم يتذوق فيها الفريق طعم الفوز منذ الجولة العاشرة في دوري جميل، بدأها بخسارة من الاتحاد4-1، بعدها تعادل أمام القادسية 2-، 2وتعادل مع الشباب 2-،2 ثم أربع خسائر متتالية؛ أمام الأهلي 4-1، والنصر2-صفر، والهلال 1-صفر، والباطن 2-صفر؛ حتى أصبح الفريق محلك سر. الفرق تتقدم وتنافس بقوة، والاتفاق في وضع غريب جدا. وقد طالبت الجماهير من رئيس النادي محاسبة المقصرين والمتهاونين.

رئيس النادي المهندس خالد الدبل وأعضاء مجلسه يتحملون مسؤولية عدم محاسبة المدرب واللاعبين بعد كل مباراة فقد تركوا الحبل على الغارب، حتى بات الفريق في وضع لايحسد عليه.

الأسباني جاريدو المديرالفني يتحمل وبشكل كبير مسؤولية عدم توظيف إمكانات اللاعبين، وعدم الثبات على تشكيل أساسي وثابت يعتمد عليه، واختيار الأجانب والتفريط في إعارة بعض النجوم مثل: الزقعان والصيعري والمقعدي، وعدم الاستفادة من لاعبي الهجوم، وعدم إشراكهم مبكرا مثل: السالم، والهزاع والذي تكون مشاركتهما متأخرة جدا، وهو ما أثر على الفريق وعلى مستويات اللاعبين.

أما لاعبو الفريق فتقع عليهم مسؤولية أساسية؛ لأنهم الذين يؤدون ميدانيا، وللأسف فإن أغلب اللقاءات التي يؤدي فيها اللاعبون نجدهم يفتقدون للروح والتركيز والمتابعة، وكأن اللاعبين يؤدون واجبا فقط، والمصيبة أن لاعبي الاتفاق لم يستفيدوا من كل الدروس منذ بداية الموسم حتى اليوم، والدليل مواجهة الباطن الأخيرة التي كان فيها وضع الفريق محزنا ومؤسفا.