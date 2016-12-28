جماهير الزعيم تطالب بنزع شارة القيادة من الفرج

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الرياض- البلاد

طالبت جماهير الهلال بنزع شارة القيادة من لاعب الفريق “سلمان الفرج”، وذلك بعد ظهوره الباهت أمام النصر في دور نصف نهائي كأس ولي العهد، وكانت الجماهير الهلالية،

ومن خلال “هاشتاق” قد حملت الجزء الأكبر من الخسارة للفرج الذي تسبب في الهدف النصراوي الثاني؛ لعدم إبعاده كرة سهلة في منتصف الميدان، كانت بحوزته وتباطأ في إبعادها حتى انقطعت منه،

وجاء منها هدف النصر الثاني، كما أنه قد أضاع كرة سهلة داخل الصندوق النصراوي عند الدقيقة 72، وطوح بها من فوق العارضة بكل برود.

ولم يكتفِ “الفرج” كونه الأسوأ في اللقاء، وتحديدًا بين لاعبي الهلال، كما علقت الجماهير على ذلك، بل أكمل ذلك بنيله البطاقة الحمراء بعد صافرة النهاية.