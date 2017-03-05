جماهير الكلاسيكو تتخطى الـ 400 ألف

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جدة- البلاد

يتوقع أن يتخطى عدد الجماهير، التي سجلت حضورها في مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، في كل من الرياض وجدة، خلال السنوات الست الماضية، حاجز الـ400 ألف متفرج. وبلغ حتى الآن، عدد التذاكر المباعة للكلاسيكو المنتظر بين الفريقين أكثر من 45 ألف تذكرة، والرقم مرشح للوصول لـ60 ألف متفرج، وهي السعة المحددة لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

عدد الجماهير التي حضرت مواجهات الفريقين، خلال الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2016، وعددها 13 لقاء، بلغ أكثر من 366896 متفرجًا.

وكان أكبر حضور جماهيري في مواجهات الفريقين، في موسم 2014، في الجوهرة، وبلغ “60134 متفرجًا”، وهو اللقاء الأول للفريقين على ملعب الجوهرة بعد افتتاحه في ذات العام، أما أقل حضور فكان في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، موسم 2013، وحضره 10352 متفرجًا فقط.