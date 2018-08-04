جماهير النصر:لاعب علينا ولاعب عالسويلم

الرياض – البلاد

كشف عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي بنادي النصر، أن جماهير ناديه ستتكفل بجلب احد اللاعبين لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية،

حيث نشر زنان، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي، تويتر: جماهير النصر، تبقى للنصر لاعبان في مراكز مهمة ولكي تكتمل الفخامة فإدارة النصر ممثلة في سعود آل سويلم ستتكفل بلاعب واللاعب الآخر ستتكفل به جماهير الوفاء من خلال مبادرة ادعم ناديك، الليلة ستجلبون للنصر قيمة لاعب بإذن الله، أثق بالله ثم بكم، لاعب علينا ولاعب عالسويلم،

وجاءت تغريدة عبدالله بن زنان مرفقة بصورة للجماهير تحثهم على المشاركة في مبادرة ادعم ناديك.