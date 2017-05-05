العدد 21925 05 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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جماهير خليجية تزين درة الملاعب

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جماهير خليجية تزين درة الملاعب
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كان زحف الجمهور الهلالي من كافة مدن المملكة، لحضور تتويج الهلال بلقب دوري جميل للمحترفين، أمراً متوقعاً، ولكن كانت هناك جماهير، حضرت من مناطق بعيدة، في منطقة الخليج، وتحملت عناء السفر البري والجوي؛ من أجل الوصول لاستاد الملك فهد الدولي، وقامت بشراء التذاكر، بأسعار مبالغ فيها. وقدمتهذه الجماهير من الكويت، وقطر، وسلطنة عمان، وقد أشاروا إلى أن حب الهلال، هو من جعلهم يحرصون على حضور الديربي، ومشاهدة فريقهم يتوج بلقب دوري جميل، بعد غياب استمر عدة مواسم .

التصنيف: الرياضة

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