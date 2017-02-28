جماهير روستوف تتوعد مشجعي المان يونايتد

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إعداد- محمود العوضي

قامت مجموعة من مثيري الشغب “الهوليجانز” المنتمين لفريق روستوف الروسى، بإرسال تهديد إلى مشجعي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك قبل المواجهة المُرتقبة بين الفريقين، في منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم. يأتي ذلك بعدما أسفرت قرعة دور ثمن نهائي لمُسابقة “اليورو ليغ”، عن صدام إنجليزي روسي، حيث يواجه الشياطين الحمر فريق روستوف الروسي، في مواجهة ستكون حماسية ومُثيرة بين الفريقين. وظهر عدد من مشجعي فريق روستوف، وهم يرتدون أقنعة،

حيث أعلنوا استعدادهم لمحاربة جماهير مانشستر يونايتد التي ستأتي لمساندة فريقها، حيث سيلتقى الفريقان ذهاباً فى روسيا، قبل أن يلتقيا في مواجهة الإياب والتي ستقام على أرضية ملعب “أولد ترافورد”. وقال أحد مثيري الشغب: بكل تأكيد خصمنا هو الجمهور الإنجليزي، فإنه هو أصل الشغب في العالم، ونتطلع لمواجهتهم، إذا كانت لديك الرغبة في السفر إلى روسيا، فعليك أن تعلم جيداً أنك ستتعرض للاعتداء.

بينما قال شخص آخر: لن تذهبوا إلى روستوف؛ من أجل مساندة فريقكم ومشاهدة المباراة، هناك العديد من الغابات القريبة من الملعب والتي يمكنكم الاختباء بها، هذه المباراة ستكون مهرجاناً للعنف، وليس للمشاهدة.

يُذكر أن مواجهة منتخبي إنجلترا وروسيا التي أقيمت في نهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″، قد شهدت اشتباكات عنيفة بين جماهير البلدين، وهو ما جعل الجماهير الروسية تتوعد الجماهير الإنجليزية خلال نهائيات كأس العالم 2018 والتي ستقام على الأراضي الروسية.