جمرك البطحاء يُحبط تهريب 300 ألف ريال خارج المملكة

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أحبط جمرك البطحاء، تهريب مبلغ مالي مقداره 300 ألف ريال لم يتم الإفصاح عنها، وذلك بعد محاولة أحد المسافرين القادمين بقصد المغادرة إخفائه في مخبأ داخل الحافلة التي كان يقودها.

وقال مدير عام الجمرك عبد الرحمن المحنّا: قَدِمت شاحنة بقصد المغادرة يقودها أحد المسافرين

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على المبلغ المالي مُخبأ داخلها، وفي الجوارب التي كان يرتديها السائق.

وأوضح أنه، يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة

ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال الإقرار “الإفصاح” عنها

وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر

من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.