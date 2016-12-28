جمرك البطحاء يحبط تهريب (92) زجاجة خمر وبيرة بالكحول

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أحبط جمرك البطحاء محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها (82) زجاجة خمر وعدد (10) عِلب بيرة بالكحول، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء الأستاذ عبدالرحمن المحنّا أنه تم إحباط هذه الكمية من الخمور من خلال محاولتين لتهريبها

حيث قَدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة

عُثر على (72) زجاجة خمر كانت مُخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة حيث تم توزيعها

ووضع بعضاً منها بتجاويف الأبواب الخلفية والبعض الآخر داخل الإطار الإحتياطي للمركبة.

وأفاد المحنا أنه بمحاولة التهريب الثانية تم إحباط عدد (10) زجاجات خمر و(10) عِلب بيرة بالكحول

كانت مخبأة أسفل المقاعد الخلفية، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المحنا أنه يُلاحظ من خلال هذه المحاولات التي تم إحباطها استغلال المهربين

لكثير من أجزاء مركباتهم لمحاولة تمرير الخمور وأضاف “إلا أن الحضور الذهني ويقظة منسوبي الجمرك ساهمت في كشف وإحباط هذه المحاولات”.